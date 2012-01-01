Врачи
Лыкова Ирина Анатольевна
6.0
0
Заместитель главного врача
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Эпидемиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
0 отзывов
