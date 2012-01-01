  1. Главная
Лыкова Ирина Анатольевна
Лыкова Ирина Анатольевна

Заместитель главного врача
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Эпидемиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
