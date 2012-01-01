  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лящевская Елена Николаевна
Лящевская Елена Николаевна
6.6
2

Лящевская Елена Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 47 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи