Лящевская Елена Николаевна
6.6
2
Лящевская Елена Николаевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 47 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва
