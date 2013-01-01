Врачи
Ляхов Александр Иванович
7.1
5
Ляхов Александр Иванович
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
5 отзывов
