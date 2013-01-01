  1. Главная
Ляхов Александр Иванович
Ляхов Александр Иванович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  ВГМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
