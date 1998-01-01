Лузьянина Владлена Валерьевна
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Цель как специалиста: самосовершенствование для оказания высококвалифицированной помощи пациентам. Автор 12 рационализаторских предложений, 15 патентов Российской Федерации, 217 печатных работ в периодической печати. Лауреат 2-й премии конкурса научных работ «Федоровские чтения» 2008 г., лауреат 1-й премии научных работ 2010 г.
Адреса и стоимость приёма
ул. Борисенко, 100Е
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
