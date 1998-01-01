  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лузьянина Владлена Валерьевна
Лузьянина Владлена Валерьевна
8.6
3

Лузьянина Владлена Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
  • Интернатура по глазным болезням на базе Городской клинической больницы №10 и Хабаровского филиала МНТК "Микрохирургия глаза", 1989 - 1990 гг.
  • Заочная аспирантура, Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, 1999 – 2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Микрохирургия глаза, офтальмоонкология" в ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, 1991 г.
  • Тематическое усовершенствование "Сосудистая патология органа зрения", ЦОЛИУВ, г. Москва, 1993 г.
  • Общее усовершенствование "Избранные вопросы офтальмологии", Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, 1998 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Участник и докладчик на российских и международных офтальмологических конференциях гг. Москва, Одесса, Екатеринбург, Санкт-Петербург
Опыт работы
  • Врач-интерн по офтальмологии, 10 городская больница г. Хабаровска и на базе Хабаровского филиала МНТК Микрохирургия глаза, 1983 — 1984 гг.
  • Врач-окулист, поликлиника №4 Городской клинической больницы №5 г. Хабаровск, 1984 — 1985 гг.
  • Врач-офтальмолог глазного отделения 10 Городской больницы, г. Хабаровск, 1985 — 2002 гг.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Борисенко, 100Е
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи