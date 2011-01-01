Врачи
Лутченко Елена Николаевна
6.0
0
Лутченко Елена Николаевна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
