Лутченко Елена Николаевна
6.0
0

Лутченко Елена Николаевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 37 лет
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
