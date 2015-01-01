  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лупарев Владислав Васильевич
Лупарев Владислав Васильевич
7.2
4

Лупарев Владислав Васильевич

Уролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1990 год окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи