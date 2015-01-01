Врачи
Лупарев Владислав Васильевич
7.2
4
Лупарев Владислав Васильевич
Уролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 год окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Урология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
