Лупач Михаил Филиппович
5.7
3
Лупач Михаил Филиппович
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
3 отзыва
Запись по телефону
