Лунь Светлана Викторовна
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Неврология", 2013 г. окончания
  • Первичная специализация по рефлексотерапии, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл "Медицинский массаж", 2008 г.
  • Участник школы-семинара "Офисный синдром – это реальность", 2013 г.
  • Инъекционная объёмная пластика. Техники введения ботулотоксинов в терапевтической косметологии, г.Санкт-Петербург, 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации междисциплинарной медицины, 2017 г.
Опыт работы
  • Врач-ординатор 1-го нейрохирургического отделения, ГКБ №2, 2011-2013 гг.
  • Врач-невролог неврологического отделения и центра клещевого энцефалита, ГБУЗ ПККБ №1, 2013-2014 гг.
  • Врач-невролог, Центр неврологии и нейрохирургии МЦ ДВФУ, 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Клиника мануальной медицины Кинезис
ул. Авроровская, 30
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
