Лунь Светлана Викторовна
Стаж 12 лет
Обладает навыками полного неврологического осмотра, интерпретации дополнительных методов обследования, постановки топического диагноза, лечения как острой, так и хронической, неврологической патологии. Является инжектором препаратов ботулотоксина типа А. Владеет техниками локального лечения боли, фармакопунктуры, рефлексотерапии.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
ул. Авроровская, 30
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Загрузка комментариев...