Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лунина Валентина Петровна
6.3
1
Лунина Валентина Петровна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Соловьёва
Тамара Викторовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
6.1
0
Записаться
Еремейчик
Виктория Юрьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.0
0
Записаться
Астахова
Анастасия Юрьевна
Стоматолог-терапевт
7.7
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...