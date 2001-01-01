  1. Главная
Лунёва Марина Анатольевна
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени медицинская академия им. И.М. Сеченова, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующая 8-м фтизиатрическим отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
