Лунёва Марина Анатольевна
6.0
0
Лунёва Марина Анатольевна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени медицинская академия им. И.М. Сеченова, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая 8-м фтизиатрическим отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
