Лукьянчук Егор Викторович
8.7
10
Лукьянчук Егор Викторович
Нейрохирург
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2011 г. окончания
Ординатура, г. Хабаровск, 2011-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
Цереброваскулярная хирургия: клипирование аневризм головного мозга, каротидная эндартерэктомия , EC-IC bypass (сосудистая микронейрохирургия) г. Акита, Япония, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.
Малоинвазивная хирургия позвоночника, г. Варшава, Польша, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
10 отзывов
