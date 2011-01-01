  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лукьянчук Егор Викторович
Лукьянчук Егор Викторович
8.7
10

Лукьянчук Егор Викторович

Нейрохирург
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2011 г. окончания
  • Ординатура, г. Хабаровск, 2011-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Цереброваскулярная хирургия: клипирование аневризм головного мозга, каротидная эндартерэктомия , EC-IC bypass (сосудистая микронейрохирургия) г. Акита, Япония, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.
  • Малоинвазивная хирургия позвоночника, г. Варшава, Польша, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
10 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи