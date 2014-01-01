  1. Главная
Лукьянчук Анна Николаевна
5.7
1

Лукьянчук Анна Николаевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндокринология", Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
1 отзыв

