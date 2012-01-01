Врачи
Лукина Татьяна Владимировна
6.0
0
Лукина Татьяна Владимировна
Онколог
,
Зав. отделением
Стаж 39 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Детская онкология, Сертификационный цикл, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая отделением, врач приемного отделения, детский онколог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Онколог
По запросу
0 отзывов
