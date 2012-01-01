  1. Главная
Лукина Татьяна Владимировна
6.0
0

Лукина Татьяна Владимировна

Онколог, Зав. отделением
Стаж 39 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Детская онкология, Сертификационный цикл, 2012 г.
Опыт работы
  • Заведующая отделением, врач приемного отделения, детский онколог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Онколог
По запросу
