Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Луговская Юлия Васильевна
6.0
2
Луговская Юлия Васильевна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Смирнова
Анна Олеговна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Шапкина (Гончар)
Елена Юрьевна
Кардиолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Нагорнова
Юлия Валерьевна
Ревматолог
,
Терапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...