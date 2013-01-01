  1. Главная
Луговой Вячеслав Викторович
7.4
5

Луговой Вячеслав Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, специальность "Стоматология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", ТГМУ
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ
Еще 8
Участие в ассоциациях
  • Участник конференции Dentium Symposium, г. Владивосток, 2012 г.
  • Участник международной конференции по имплантологии и эстетической стоматологии Nobel Biocare, г. Владивосток, 2013 г.
Опыт работы
  • Врач стоматолог, ООО "Профдент", с 2012 г. по настоящее время
  • Врач стоматолог, ООО "Дент-Арт", с 2016 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дент-Арт
ул. Московская, 1
Стомос
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Профдент
пр-т Партизанский, 2А
5 отзывов

