Луговой Вячеслав Викторович
7.4
5
Луговой Вячеслав Викторович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, специальность "Стоматология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ
Сертификат "Стоматология ортопедическая", ТГМУ
Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ
Семинар "Сложная анатомия и доступ", г. Владивосток, 2013 г.
Практический мастер – класс "Современные методики малоинвазивного машинного препарирования", г. Владивосток, 2013 г.
Семинар и мастер-класс «Прямая реставрация зубов» г. Владивосток, 2013 г.
Курс "Практический взгляд на сочетание ортопедии и хирургии на смешанном приеме", г. Владивосток, 2016 г.
Лекционно- практический курс "Современные решения в реставрации зубов", г. Владивосток, 2014 г.
Мастер-класс "Управляемая дентальная имплантация", г. Владивосток, 2013 г.
Научно-практический семинар "Междисциплинарный подход к лечению", г. Владивосток, 2015 г.
Лекционно - демонстрационный семинар "Комплексный подход к протезированию на мини-имплантатах", г. Владивосток, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Участник конференции Dentium Symposium, г. Владивосток, 2012 г.
Участник международной конференции по имплантологии и эстетической стоматологии Nobel Biocare, г. Владивосток, 2013 г.
Опыт работы
Врач стоматолог, ООО "Профдент", с 2012 г. по настоящее время
Врач стоматолог, ООО "Дент-Арт", с 2016 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дент-Арт
ул. Московская, 1
Стомос
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Профдент
пр-т Партизанский, 2А
