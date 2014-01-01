Врачи

Лучшева Ирина Александровна
6.0
0
Лучшева Ирина Александровна
Педиатр
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
