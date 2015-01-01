  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лученков Константин Сергеевич
Лученков Константин Сергеевич
8.4
8

Лученков Константин Сергеевич

Мануальный терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело, 2015 г. окончания
  • Ординатура по специальности «Мануальная терапия», 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная подготовка по специальности «Медицинский массаж», 2014 г.
  • Семинар FMT Basik + Performans: кинезиотейпирование, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Опыт работы мануальным терапевтом Государственного Академического Мариинского Театра в реабилитации артистов балетной труппы Приморского филиала
  • Институт вертебрологии и мануальной медицины, в том числе с детьми от 1 месяца. Мануальный терапевт
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи