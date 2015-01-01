Лученков Константин Сергеевич
Стаж не указан
Принимает детей
Активно занимается научной деятельностью и ежегодно принимает участие в Тихоокеанской научно-практической конференции ученых с международным участием.
Является автором ряда научных работ по медицинской реабилитации и спортивной медицине.
Является автором ряда научных работ по медицинской реабилитации и спортивной медицине.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Загрузка комментариев...