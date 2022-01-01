  1. Главная
Луценко Ксения Сергеевна
6.0
0

Луценко Ксения Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  КГБ ПОУ «Владивостоксткий базовый медицинский колледж», диплом 112504 0016769, 2022г., специальность акушерское дело.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
