Лубинецкая Татьяна Антоновна
6.0
0
Лубинецкая Татьяна Антоновна
Кардиолог
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
