Лубинецкая Татьяна Антоновна
6.0
0

Лубинецкая Татьяна Антоновна

Кардиолог
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
