Лозинский Евгений Юльевич
6.0
0
Лозинский Евгений Юльевич
Терапевт
Стаж 56 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
Владивостокский мединститут, высшее
Курсы повышения квалификации
Обучение по Пульмонологии и Нефрологии в государственном исследовательском университете Virginia Commonwealth University.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
