Лозинский Евгений Юльевич
6.0
0

Лозинский Евгений Юльевич

Терапевт
Стаж 56 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский мединститут, высшее
Курсы повышения квалификации
  • Обучение по Пульмонологии и Нефрологии в государственном исследовательском университете Virginia Commonwealth University.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
