Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лозинская Галина Ивановна
6.0
0
Лозинская Галина Ивановна
Стоматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВМУ, Зубной врач, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Король
Наталья Ивановна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
7.4
7
Записаться
Росляков
Максим Викторович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
10
79
Записаться
Воронкова
Анна Леонидовна
Стоматолог
8.7
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...