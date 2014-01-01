  1. Главная
Лозинская Галина Ивановна
6.0
0

Лозинская Галина Ивановна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМУ, Зубной врач, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
