  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лозицкая Валентина Генриховна
Лозицкая Валентина Генриховна
6.0
0

Лозицкая Валентина Генриховна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 1984г - Владивостокский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело"
  • 1987г - Интернатура на базе Владивостокского медицинского университета по специальности "Психиатрия-наркология"
Курсы повышения квалификации
  • 2009г - Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая фармакология", Владивостокский государственный медицинский университет
  • 2019г - Повышение квалификации по специальности "Клиническая фармакология", Владивостокский государственный медицинский университет
  • 2021г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский институт дополнительного образования"
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1840 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1230 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи