Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лозицкая Валентина Генриховна
6.0
0
Лозицкая Валентина Генриховна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1984г - Владивостокский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело"
1987г - Интернатура на базе Владивостокского медицинского университета по специальности "Психиатрия-наркология"
Курсы повышения квалификации
2009г - Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая фармакология", Владивостокский государственный медицинский университет
2019г - Повышение квалификации по специальности "Клиническая фармакология", Владивостокский государственный медицинский университет
2021г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский институт дополнительного образования"
До 2024г - Сертификат по специальности "Терапия" № 0125070006447
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1840 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1230 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Левченко
Антонина Викторовна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
9.3
11
Записаться
Князева
Эльвира Борисовна
Стоматолог
,
Зав. отделением
8.4
8
Записаться
Бобырева
Марина Геннадьевна
Торакальный хирург
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...