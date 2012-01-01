Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ловдикова Анна Александровна
6.0
0
Ловдикова Анна Александровна
Фтизиатр
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Буркова
Наталья Вячеславовна
Фтизиатр
6.0
0
Записаться
Дзюба
Раиса Федоровна
Фтизиатр
6.0
0
Записаться
Глушак
Нина Павловна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...