Ловдикова Анна Александровна
6.0
0

Фтизиатр
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов

