  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лотова Анна Юрьевна
Лотова Анна Юрьевна
8.7
9

Лотова Анна Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ 2007-2013 гг - лечебное дело
  • ТГМУ 2013-2015 гг - клиническая ординатура "Акушеоство и гинекология"
  • ТГМУ 2015 г - ТУ "Патология шейки матки с основами кольпоскопии"
Курсы повышения квалификации
  • Курс лекций в рамках научно-практического семинара "Школа по профилактике и лечению венозных тромбоэмболичечких осложнений в акушерстве - гинекологии" (сертификат), 2015 г
  • Краевая научно-практическая конференция "Современные подходы в диагностике и коррекции микробиоценоза влагалища", 2015 г
  • Профессиональная переподготовка "ультразвуковая диагностика", 2018 г
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр репродуктивного здоровья
ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи