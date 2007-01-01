Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Лотова Анна Юрьевна
8.7
9
Лотова Анна Юрьевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ 2007-2013 гг - лечебное дело
ТГМУ 2013-2015 гг - клиническая ординатура "Акушеоство и гинекология"
ТГМУ 2015 г - ТУ "Патология шейки матки с основами кольпоскопии"
Курсы повышения квалификации
Курс лекций в рамках научно-практического семинара "Школа по профилактике и лечению венозных тромбоэмболичечких осложнений в акушерстве - гинекологии" (сертификат), 2015 г
Краевая научно-практическая конференция "Современные подходы в диагностике и коррекции микробиоценоза влагалища", 2015 г
Профессиональная переподготовка "ультразвуковая диагностика", 2018 г
"Маммология от А до Я" авторский семинар, 2018 г
Общероссийская школа "Интенсив по эндокринной гинекологии: от основ к высотам мастерства", 2018 г
Labtrends 2.0 школа для врачей-клиницистов о трендах лабораторной диагностики, 2019 г
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр репродуктивного здоровья
ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
9 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Динисюк
Елена Анатольевна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
6.0
0
Записаться
Богданова
Светлана Ивановна
Репродуктолог (ЭКО)
,
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
33
Записаться
Горлов
Роман Александрович
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
10
40
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...