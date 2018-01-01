  1. Главная
Лоскутова Анастасия Анатольевна
Лоскутова Анастасия Анатольевна

Педиатр
Стаж 7 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет в 2018 г. по специальности «Педиатрия»
  • Первичная аккредитация по специальности «Педиатрия» 2018г
  • 2018-2020 гг -ординатура по специальности «Педиатрия»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва

