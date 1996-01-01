  1. Главная
Лоскутов Алексей Евгеньевич
Лоскутов Алексей Евгеньевич

Гематолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", ВГМУ, 1998 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Гематология", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Анестезиология и реаниматология", 2008 г.
  • Сертификат "Трансфузиология", 2013 г.
  • Сертификат «Гематология», 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»
  • Женская консультация Приморского краевого родильного дома «Счастливое материнство»
  • Поликлиника «Меридиан Здоровья», г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Гематолог
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гематолог
