Лоскутов Алексей Евгеньевич
7.8
7
Лоскутов Алексей Евгеньевич
Гематолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Диагностика и лечение анемии; лечение нарушения свертываемости крови; ведение беременных
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Интернатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", ВГМУ, 1998 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Гематология", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Анестезиология и реаниматология", 2008 г.
Сертификат "Трансфузиология", 2013 г.
Сертификат «Гематология», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»
Женская консультация Приморского краевого родильного дома «Счастливое материнство»
Поликлиника «Меридиан Здоровья», г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
7 отзывов
