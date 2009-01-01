  1. Главная
Лошакова Галина Михайловна
Лошакова Галина Михайловна

Лаборант
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Клиническая лабораторная диагностика", 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Лаборант
По запросу
