Ломова Наталья Валерьевна
6.2
4

Ломова Наталья Валерьевна

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
