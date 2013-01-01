Врачи

Логвинова Наталья Васильевна
6.0
0
Логвинова Наталья Васильевна
Рефлексотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, 1979 г. окончания
Интернатура, Читинский государственный медицинский институт
Клиническая ординатура, Владивостокский государственный медицинский институт, педиатрия, 1986 - 1988 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Участковый педиатр, Заведующая детской поликлиникой №4, г. Владивосток, с 1988 г. — врач рефлексотерапевт
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов

