Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Логоша Екатерина Николаевна
6.0
0
Логоша Екатерина Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Редько
Николай Николаевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
10
47
Записаться
Глинских
Татьяна Петровна
Стоматолог-терапевт
8.7
9
Записаться
Воронкова
Анна Леонидовна
Стоматолог
8.7
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...