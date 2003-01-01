  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Логинова Елена Юрьевна
Логинова Елена Юрьевна
6.0
0

Логинова Елена Юрьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2015 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи