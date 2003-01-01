Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Логинова Елена Юрьевна
6.0
0
Логинова Елена Юрьевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", 2015 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Олейник
Ольга Николаевна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Гаманова
Людмила Ивановна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Конорева
Наталья Анатольевна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...