Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Логинов Константин Викторович
6.0
0
Логинов Константин Викторович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
А.С.Б.
пр-т Красного Знамени, 114
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Турдакова
Екатерина Юрьевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
6.0
0
Записаться
Кравцова
Людмила Александровна
Стоматолог-терапевт
9.3
11
Записаться
Маркова
Любовь Афанасьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
10
17
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...