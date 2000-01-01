Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Логашева Арина Анатольевна
6.0
0
Логашева Арина Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2000 - 2005 гг.
Интернатура по стоматологии общей практики, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Современные методы терапевтического лечения в клинической стоматологии, 31 октября 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
ул. Сафонова, 37
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Воронцова
Ирина Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
8.1
7
Записаться
Головин
Игорь Юрьевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
9.6
13
Записаться
Брянский
Дмитрий Александрович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
10
21
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...