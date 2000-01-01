  1. Главная
Логашева Арина Анатольевна
Логашева Арина Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2000 - 2005 гг.
  • Интернатура по стоматологии общей практики, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Современные методы терапевтического лечения в клинической стоматологии, 31 октября 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
ул. Сафонова, 37
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
