Литвинова Ирина Ивановна
6.2
1

Литвинова Ирина Ивановна

Физиотерапевт
Стаж 37 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1975 г.окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Актуальные вопросы физиотерапии", Г. Владивосток
  • "Физиотерапия и курортология", г. Хабаровск
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
