Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Литвинова Ирина Ивановна
6.2
1
Литвинова Ирина Ивановна
Физиотерапевт
Стаж 37 лет
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1975 г.окончания
Курсы повышения квалификации
"Актуальные вопросы физиотерапии", Г. Владивосток
"Физиотерапия и курортология", г. Хабаровск
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ахмадеева (Старостина)
Евгения Викторовна
Терапевт
,
Физиотерапевт
6.3
1
Записаться
Подоба
Т. В.
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Колесникова
Юлия Борисовна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...