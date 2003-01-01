  1. Главная
Литвиненко Артем Николаевич
7.7
6

Литвиненко Артем Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, 2003 г. окончания
  • Интернатура по травматологии и ортопедии, ВГМУ, 2004 г.окончания
  • Ординатура по травматологии и ортопедии, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Артроскопия: от диагностики к пластике ПКС", Образовательный центр высоких медицинских технологий, г.Казань, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Центр инновационной медицины суставов
Доступен вызов на дом
ул. Зои Космодемьянской, 23
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1200 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1200 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
600 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
600 р
