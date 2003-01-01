Литвиненко Артем Николаевич

Артроскопист (малоинвазивная хирургия), микрохирург кисти. Проводит артроскопии коленных, плечевых суставов; пластику крестообразных связок, шва мениска, операции при болях в коленном и плечевом суставах. Операции при контрактуре Дюпюитрена на кисти, при Hallux Valgus стопы; повреждениях сухожилий и периферических нервов конечностей - их реконструкция и пластика. Оперирование вросших ногтей; осмотры ортопеда: детсад, школа, поступающих в вузы, при патологиях архитектоники тела человека - сколиоз, укороченная конечность и т.д.