  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Литвина Виктория Владимировна
Литвина Виктория Владимировна
6.0
0

Литвина Виктория Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактическое дело, Врач, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2014 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи