Литвина Виктория Владимировна
6.0
0
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактическое дело, Врач, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
