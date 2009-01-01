Врачи
Литовченко Елена Викторовна
6.3
1
Литовченко Елена Викторовна
Психолог
Стаж 15 лет
Принимает детей
Арт-терапия, системная семейная терапия. Проводит психологические консультации по вопросам: психосоматические проблемы; семейные проблемы; детско-родительские отношения; подростковый кризис; личностный рост
Информация о враче
Образование
Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина, Специальная психология, 2008-2012 гг.
Курсы повышения квалификации
"Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей", Институт специальной педагогики и психологии Международного университета семьи и ребёнка имени Рауля Валленберга, 2009 г.
"Сопровождение развития дошкольника от развивающих программ к развивающему подходу", Институт практической психологии "Иматон", 2009 г.
"Психология изобразительной деятельности ребёнка и взрослого", Институт практической психологии "Иматон", 2009 г.
"Поведенческие расстройства у детей и подростков. Беда или симптом? Психологическая работа с семьёй", Институт практической психологии "Иматон", 2009 г.
"Арт-терапия эмоциональных состояний и кризисных состояний у детей и подростков", Институт практической психологии "Иматон", 2010 г.
"Основы куклотерапии", Институт практической психологии "Иматон", 2011 г.
"Тревога, страх и депрессия у детей с психосоматическими расстройствами: диагностика, профилактика и психотерапия", Институт практической психологии "Иматон", 2011 г.
"Арт-терапия в психологической практике", Северо-Кубанский гуманитарно-технологический институт, 2012 г.
"Семья во всех проявлениях", Восточно-Европейский Институт Психоанализа (ВЕИП), 2012 г.
"Арт-терапия психосоматических расстройств", Институт практической психологии "Иматон", 2015 г.
"Интегральное нейропрограммирование", Институт инновационных психотехнологий, 2016 г.
"Семейное консультирование", Центр клинической и прикладной психологии, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Санкт-Петербургское психологическое общество, с 2009 г.
Арт-терапевтическая ассоциация, с 2017 г.
Опыт работы
Детский, семейный психолог, частная практика, Санкт-Петербург, с 2009 по 2011 г.
Семейный психолог, "Психоаналитический центр Макарова", Санкт-Петербург, с 2011 по 2014 г.
Медицинский психолог, КГБУЗ "ВКДЦ", отделение психотерапии, психопрофилактики и медицо-социальной помощи, с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
