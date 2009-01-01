Литовченко Елена Викторовна

"Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей", Институт специальной педагогики и психологии Международного университета семьи и ребёнка имени Рауля Валленберга, 2009 г.

"Сопровождение развития дошкольника от развивающих программ к развивающему подходу", Институт практической психологии "Иматон", 2009 г.

"Психология изобразительной деятельности ребёнка и взрослого", Институт практической психологии "Иматон", 2009 г.