Литовченко Елена Викторовна
6.3
1

Литовченко Елена Викторовна

Психолог
Стаж 15 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина, Специальная психология, 2008-2012 гг.
Курсы повышения квалификации
  • "Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей", Институт специальной педагогики и психологии Международного университета семьи и ребёнка имени Рауля Валленберга, 2009 г.
  • "Сопровождение развития дошкольника от развивающих программ к развивающему подходу", Институт практической психологии "Иматон", 2009 г.
  • "Психология изобразительной деятельности ребёнка и взрослого", Институт практической психологии "Иматон", 2009 г.
Участие в ассоциациях
  • Санкт-Петербургское психологическое общество, с 2009 г.
  • Арт-терапевтическая ассоциация, с 2017 г.
Опыт работы
  • Детский, семейный психолог, частная практика, Санкт-Петербург, с 2009 по 2011 г.
  • Семейный психолог, "Психоаналитический центр Макарова", Санкт-Петербург, с 2011 по 2014 г.
  • Медицинский психолог, КГБУЗ "ВКДЦ", отделение психотерапии, психопрофилактики и медицо-социальной помощи, с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
