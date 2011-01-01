Листопадова Светлана Андреевна
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Хирург-офтальмолог
По запросу
