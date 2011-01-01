  1. Главная
Листопадова Светлана Андреевна
Листопадова Светлана Андреевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания
  • Клиническая ординатура, Офтальмология, ВГМУ, 2011-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Факоэмульсификация катаракты» ФГАУ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 2015 г.
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы офтальмологии» ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 2018 г.
  • Повышение квалификации «Патология внутриглазного давления — ранняя диагностика, выбор методов лечения, диспансеризация ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 2018 г.
Опыт работы
  • 2011—2013 г. врач ординатор по офтальмологии на базе Краевой клинической больницы № 2.
  • 2013—2019 г. врач офтальмолог офтальмологического отделения ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ
  • С 2019 - 2024 г. врач офтальмолог ООО «Приморский центр микрохирургии глаза»
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Новое зрение
ул. Русская, 51В
