Лисица Ангелина Павловна
6.2
3
Лисица Ангелина Павловна
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Терапия, 2017 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва
Запись по телефону
