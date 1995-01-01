  1. Главная
Лисецкая Наталья Геннадиевна
6.0
0

Лисецкая Наталья Геннадиевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет (с отличием), ВГМИ, 1983 г. окончания
  • Клиническая ординатура по терапии, 1983 - 1985 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл «Бронхиальная астма», Витебский мединститут ФУВ, 1986 г.
  • Сертификационный цикл по терапии, 1988 г.
  • Актуальные проблемы ревматологии, Институт ревматологии, 1994 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Пульмонологическое отделение краевой больницы, 1985 - 1988 гг.
  • Ревматологическое отделение ККБ, 1988 - 1990 гг.
  • МСЧ строителей, 1990 - 2007 гг.
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Пологая, 60
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
