Лисецкая Наталья Геннадиевна
Стаж не указан / Врач высшей категории
Занимается ДЭНС-терапией в течение 11 лет, проводит компьютерную диагностику «БИОРЕПЕР» и меридианную диагностику по методу «ФОЛЛЬ», за это время напечатаны статьи в сборниках Материалы международного симпозиума Динамическая Электронейростимуляция, современная технология восстановительной медицины «Применение Динамической Электронейростимуляции у детей с нарушениями речи и лор-патологией», «ДЭНС-терапия при ишемическом инсульте», «ДЭНС-терапия при неотложных состояниях».
