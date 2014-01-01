  1. Главная
Лихошерстный Анатолий Александрович
Лихошерстный Анатолий Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Анестезиология и реаниматология, Общее усовершенствование, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог краевого детского онко-гематологического центра, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
