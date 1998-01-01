  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лиходина Ольга Владимировна
Лиходина Ольга Владимировна
6.0
0

Лиходина Ольга Владимировна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт по специальности : стоматолог, 1988 г
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации в КГБОУ ДПО « Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, 2012 и 2017 гг.
Участие в ассоциациях
  • С 1998 года работает стоматологом-терапевтом в клинике «УЛЬТРАДЕНТ»
  • С 2006 года является главным врачом стоматологической клиники
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи