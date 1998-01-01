Врачи
Лиходина Ольга Владимировна
6.0
0
Лиходина Ольга Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
Стаж 34 года
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт по специальности : стоматолог, 1988 г
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации в КГБОУ ДПО « Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, 2012 и 2017 гг.
Участие в ассоциациях
С 1998 года работает стоматологом-терапевтом в клинике «УЛЬТРАДЕНТ»
С 2006 года является главным врачом стоматологической клиники
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Ультрадент
ул. Борисенко, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
