Лихобабина Татьяна Михайловна
6.0
0
Кардиолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование Детская кардиология, 2014 г.
Общее усовершенствование Функциональная диагностика, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
