  3. Лихобабина Татьяна Михайловна
Лихобабина Татьяна Михайловна
Кардиолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование Детская кардиология, 2014 г.
  • Общее усовершенствование Функциональная диагностика, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
По запросу
