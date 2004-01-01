  1. Главная
Лихачева Светлана Владимировна
6.0
0

Лихачева Светлана Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет ДВГМУ, г.Хабаровск, 2003 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, г. Владивосток, 2004 г.
  • Первичная специализация: терапевтическая стоматология 2005 г., стоматология детского возраста 2006 г., ортодонтия 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации стоматологов Приморского края
Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, ООО "Колот", с 2004 г. по настоящее времяя
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов

