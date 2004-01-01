Лихачева Светлана Владимировна
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Медаль СТАР «Отличник стоматологии 1 степени».
Цель как специалиста: не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои знания и опыт. Главное в моей работе это безболезненность, эстетика и долговечность.
Цель как специалиста: не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои знания и опыт. Главное в моей работе это безболезненность, эстетика и долговечность.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Загрузка комментариев...