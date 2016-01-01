Врачи
Личманюк Надежда Васильевна
6.3
1
Личманюк Надежда Васильевна
Терапевт
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1979 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", 1980 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
