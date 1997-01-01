  1. Главная
  Ли Виктор Киманович
Ли Виктор Киманович
6.0
2

Ли Виктор Киманович

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 47 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет Иркутскийгосударственный медицинский институт, 1977 г. окончания
  • Интернатура в Городской стоматологической поликлинике по специализации «Ортопедическая стоматология», г. Владивосток, 1978 г.
  • Интернатура в ЦОЛИУВ по специализации «Ортодонтия детского возраста», г. Москва, 1981 г.
Курсы повышения квалификации
  • Участие в международных симпозиумах, научных конференциях в США (г. Мичиган), Южная Корея (г. Сеул), с 1999 г.
  • Посещал семинары известных зарубежных ортодонтов (Александер; Закрисон; Дэймон; Питера ванн Хеерден и др.), г. Москва, Санкт-Петербург
  • До настоящего времени поддерживает отношения со стоматологическим факультетом Сеульского государственного университета, посещает семинары и симпозиумы, проводимые при СГУ, г. Сеул (Южная Корея)
Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации международного и азиатского конгресса ортодонтов
Опыт работы
  • Врач стоматолог-ортопед, врача ортодонт, МУП Городская стоматологическая поликлиника, г. Владивосток, 1977 - 1988 г.г.
  • Врач ортодонт, заведующий отделением, МУП Городская детская стоматологическая поликлиника, г. Владивосток, 1988 - 1997 гг.
  • Ортодонт, главный врач, стоматологическая клиника «Ортодонтикс групп», с 1997 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

