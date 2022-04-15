Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ли Софья Борисовна (Ли Сон-дя)
7.4
6
Ли Софья Борисовна (Ли Сон-дя)
Мануальный терапевт
,
Рефлексотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат ПАНО ДПО ИВиММ, 2017 г, специальность «Мануальная терапия», действует до 15.04.2022
Сертификат ФГБОУ ВО ТГМУ, 2018 г, специальность «Рефлексотерапия», действует до 20.10.2023
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
6 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Родионова
Ольга Валерьевна
Мануальный терапевт
,
Остеопат
9.0
11
Записаться
Карпенко
Наталья Александровна
Мануальный терапевт
,
Остеопат
8.1
9
Записаться
Форофонтов
Виктор Петрович
Мануальный терапевт
,
Педиатр
,
Пульмонолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...