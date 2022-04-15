  1. Главная
Ли Софья Борисовна (Ли Сон-дя)
7.4
6

Ли Софья Борисовна (Ли Сон-дя)

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат ПАНО ДПО ИВиММ, 2017 г, специальность «Мануальная терапия», действует до 15.04.2022
  • Сертификат ФГБОУ ВО ТГМУ, 2018 г, специальность «Рефлексотерапия», действует до 20.10.2023
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
