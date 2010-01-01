Ли Павел Викторович

Обучение по программе «Эффективное ортодонтическое лечение с использованием современных функциональных аппаратов», г. Санкт-Петербург, 2011 г.

Семинар Тихонова А.В. для врачей-ортодонтов по тематике «Уверенность с первых шагов. Клинические аспекты», «Основы лингвальной ортодонтии. Лингвальные брекеты STb, Incognito», г.Санкт-Петербург, 2011 г.

Семинар к.м.н. Ч. Бастона «Улучшение качества и эффективности ортодонтического лечения с применением научно-основанной биомеханики», г. Санкт-Петербург, 2011 г.