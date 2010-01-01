  1. Главная
Ли Павел Викторович
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2009 г. окончания
  • Интернатура, МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» по специальности «Стоматология общей практики», г. Владивосток, 2010 г.
  • Клиническая ординатура при Санкт-Петербургском Институте Стоматологии, 2010 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение по программе «Эффективное ортодонтическое лечение с использованием современных функциональных аппаратов», г. Санкт-Петербург, 2011 г.
  • Семинар Тихонова А.В. для врачей-ортодонтов по тематике «Уверенность с первых шагов. Клинические аспекты», «Основы лингвальной ортодонтии. Лингвальные брекеты STb, Incognito», г.Санкт-Петербург, 2011 г.
  • Семинар к.м.н. Ч. Бастона «Улучшение качества и эффективности ортодонтического лечения с применением научно-основанной биомеханики», г. Санкт-Петербург, 2011 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

