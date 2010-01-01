Ли Павел Викторович

Стоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2009 г. окончания
Интернатура, МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» по специальности «Стоматология общей практики», г. Владивосток, 2010 г.
Клиническая ординатура при Санкт-Петербургском Институте Стоматологии, 2010 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
Обучение по программе «Эффективное ортодонтическое лечение с использованием современных функциональных аппаратов», г. Санкт-Петербург, 2011 г.
Семинар Тихонова А.В. для врачей-ортодонтов по тематике «Уверенность с первых шагов. Клинические аспекты», «Основы лингвальной ортодонтии. Лингвальные брекеты STb, Incognito», г.Санкт-Петербург, 2011 г.
Семинар к.м.н. Ч. Бастона «Улучшение качества и эффективности ортодонтического лечения с применением научно-основанной биомеханики», г. Санкт-Петербург, 2011 г.
Семинар к.м.н. Джефри П. Оксон «Поддержание функционирования мышечной системы и здоровья височно-нижнечелюстного сустава через ортодонтическую терапию и рациональное протезирование»,г. Санкт-Петербург, 2012 г.
Обучение к.м.н. Козицына С.И. по программе «Основы клинической гнатологии», г.Санкт-Петербург, 2012 г.
Обучение на практическом семинаре С.А. Блума для врачей-ортодонтов «Диагностика и лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС: клинически оправданный подход», г.Санкт-Петербург, 2012 г.
Обучение профессора Джин-С. Симона по программе Лингвальной ортодонтии Incognito™, г. Санкт-Петербург, 2012 г.
Участие в работе XIV съезда ортодонтов России, г. Санкт-Петербург, 2012 г.
