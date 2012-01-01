Ли Олег Енхоевич

  1. Главная
6.9
3

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реанимация", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
3 отзыва

