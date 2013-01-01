Врачи
Ли Ирина Сергеевна
6.0
0
Ли Ирина Сергеевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Клиническая лабораторная диагностика, Специализация, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
